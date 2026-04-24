Забайкальский край представил туристический потенциал в Китае

Участники обсудили ключевые направления сотрудничества.

Туристический потенциал Забайкальского края был представлен в ходе бизнес-миссии в Китае. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве экономического развития региона.

Китай посетил менеджер по международным отношениям отдела проектов агентства по туризму Денис Федотов. Также в составе делегации Забайкалья были представители туристического сообщества Агинского Бурятского округа.

Встреча состоялась в городе Хух-Хото. Участники обсудили ключевые направления сотрудничества — медицинский туризм, автотуризм и создание совместных туристических маршрутов.

«Я рассказал о туристическом потенциале нашего региона. Подробно остановился на работе агентства по туризму, новых маршрутах в рамках концепции въездного кластера Забайкалья и ключевых событийных мероприятиях. Самым ближайшим из них станет Забайкальский внешнеэкономический форум “Новые горизонты”. Он пройдет 23−24 апреля», — отметил Денис Федотов.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.