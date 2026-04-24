В школе предпринимательства тюменского вуза прошел день открытых дверей

День открытых дверей состоялся в Международной школе предпринимательства Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Мероприятие прошло в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Школьники и родители познакомились с собственницей кофейни MOGU, а также с действующими сотрудниками ТюмГУ. Они разобрали этапы поступления и выяснили, как выстраивается обучение внутри Международной школы предпринимательства. После официальной части встреча продолжилась в формате живого общения: участники обсуждали свои планы, задавали вопросы и делились ожиданиями от будущего обучения.
«Такие мероприятия особенно важны для старшеклассников, которые находятся на этапе выбора своего будущего пути. Мы понимаем, насколько непросто в этом возрасте принять решение, и стремимся создать открытую и поддерживающую среду для диалога», — отметил заместитель директора Международной школы предпринимательства ТюмГУ Андрей Любаненко.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.