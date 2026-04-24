Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новочеркасске пресечена продажа 267 кг немаркированной рыбы и 6 кг икры

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В Новочеркасске пресечена продажа 267 кг немаркированной рыбы и 6 кг икры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В ходе операции «Путина‑2026» сотрудники правоохранительных и надзорных органов выявили нарушения в шести торговых точках Новочеркасска: там продавали партии рыбы и икры без маркировки и ветеринарных документов.

Совместную проверку провели: сотрудники отделов экономической безопасности и противодействия коррупции; специалисты Россельхознадзора;ьпредставители Роспотребнадзора; эксперты ветеринарной службы.

По результатам инспекции изъято: 113 кг свежей рыбы (толстолобик, канадский сом, карась серебряный, сельдь); 148 кг пищевой рыбной продукции, включая замороженную рыбу; 6 кг икры (лососёвая и икра сазана).