В Новочеркасске пресечена продажа 267 кг немаркированной рыбы и 6 кг икры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
В ходе операции «Путина‑2026» сотрудники правоохранительных и надзорных органов выявили нарушения в шести торговых точках Новочеркасска: там продавали партии рыбы и икры без маркировки и ветеринарных документов.
Совместную проверку провели: сотрудники отделов экономической безопасности и противодействия коррупции; специалисты Россельхознадзора;ьпредставители Роспотребнадзора; эксперты ветеринарной службы.
По результатам инспекции изъято: 113 кг свежей рыбы (толстолобик, канадский сом, карась серебряный, сельдь); 148 кг пищевой рыбной продукции, включая замороженную рыбу; 6 кг икры (лососёвая и икра сазана).