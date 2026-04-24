Ученые нашли в леднике ИГАН на Полярном Урале следы антропогенного влияния

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Ученые впервые пробурили ледник ИГАН на Полярном Урале и при анализе 91-метрового ледникового керна обнаружили в толще льда частицы, указывающие на влияние человеческой деятельности, сообщает пресс-служба Института географии РАН.
«Результаты бурения ледника ИГАН открывают уникальную возможность реконструировать климатические и экологические условия региона за последние десятилетия. Обнаруженные золошлаковые частицы — это своего рода “временная метка”, которая позволяет связать историю накопления льда с активной разработкой Воркутинского угольного месторождения. Изотопные данные, в свою очередь, дают ключ к пониманию механизмов формирования ледникового покрова в условиях арктического климата. Эти сведения крайне важны для прогнозирования будущих изменений в криосфере Полярного Урала», — приводятся в тексте слова старшего научного сотрудника Института географии РАН, одного из авторов исследования Юлии Чижовой.
Исследование провела группа ученых под руководством доктора географических наук Владимира Михаленко. Специалисты изучили содержание, морфологию и состав твердых частиц в пробах льда, изотопный состав кислорода и водорода, а также плотность ледниковых слоев на разной глубине.
Результаты исследования.
Как показал анализ с помощью сканирующей электронной микроскопии, в ледяной толще присутствуют пористые алюмосиликатные сферулы размером от 1 до 12 микрон и высокоуглеродистое вещество. По морфологии и составу эти частицы соответствуют золошлаковым отходам ТЭЦ, в том числе летучей золе, что маркирует разработку Воркутинского месторождения каменного угля и связанное с этим развитие инфраструктуры.
Ученые также исследовали соотношение изотопов кислорода и водорода в ледяном керне. Для кислорода значения составили от −12,9 до −22,8 промилле, для водорода — от −90,8 до −167 промилле. Самые заметные колебания этих показателей, как и наименьшая плотность льда — 0,27−0,38 г/ см куб., — пришлись на верхние 5 м керна. Этот слой соответствует снежно-фирновой толще, накопившейся за один год.
Начиная с глубины 4,8 м лед становится значительно плотнее — 0,83−0,93 г/см куб., а изотопный состав в нем меняется уже не так сильно. Авторы отмечают, что эти параметры не совпадают с глобальной линией метеорных вод, что связано с особенностями образования осадков в арктическом секторе Восточно-Европейской равнины.
Согласно выводам ученых, годовой слой аккумуляции на леднике формируется преимущественно за счет натечного конжеляционного льда в конце периода абляции — из талых вод и дождей, поступающих с тыловых частей кара.
Полученные данные, как отмечают авторы работы, расширяют представление о процессах формирования ледников в арктических регионах, показывают влияние промышленной деятельности на экосистемы Полярного Урала и создают основу для долгосрочных климатических прогнозов и мониторинга состояния криосферы.