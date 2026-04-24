Красноярская молодежь стала активнее учиться онлайн

Россияне моложе 25 лет перешли на системное онлайн-обучение. По данным аналитиков Yota, за год интернет-трафик на образовательных сервисах среди молодых пользователей вырос на 72%. При этом подростки сменили короткие сессии на полноценные уроки.
Средняя продолжительность одного занятия у аудитории 14−25 лет увеличилась более чем в шесть раз.
Если в марте годом ранее им хватало 16 минут для получения знаний, то теперь сессия длится в среднем 1 час 38 минут. Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп.
В Красноярском крае основной интерес молодежи сосредоточен на изучении школьной программы и подготовке к экзаменам — на такие сервисы приходится 92% трафика пользователей до 25 лет. Основной спрос формируют платформы «ЯКласс», «Фоксфорд», «Учи.ру», РЭШ, «Умскул» и «Тетрика».
Тяга к знаниям достигает максимума в осенние месяцы — с сентября по ноябрь, и весенние — в марте и апреле. При этом курсы по IT, аналитике, маркетингу и обучению управленческим навыкам востребованы у более старшего поколения — от 26 до 35 лет. Это напрямую отражается в динамике профильных платформ, среди которых лидируют Skillbox и Нетология.
Не меньшей популярностью у россиян пользуются лекции от вузов. Так, открытый лекторий МГУ и проект «Открытое образование», предлагающий курсы ведущих университетов страны, в марте увеличился в 2−3 раза относительно начала года. Их основная аудитория также сосредоточена в группах старше 26 лет.
Люди старше 56 лет также стали чаще обучаться онлайн. К примеру, на ресурсах, где можно освоить новую профессию, объем трафика в марте вырос до двух раз.
В рейтинге городов по популярности онлайн-образования лидирует Москва, на которую приходится почти 20% трафика. В топ также вошли Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Якутск, Хабаровск, Уфа, Владивосток, Екатеринбург и Калининград.
В пресс-службе «МегаФона» подтвердили рост трафика на образовательные ресурсы, в том числе для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. По сравнению с прошлым годом объем онлайн-информации увеличился на 42%. Также в регионе растет интерес к сервисам с элементами искусственного интеллекта. Среди пользователей доля старшеклассников (14−17 лет) составляет 4%, студентов (18−24 лет) — 12%.