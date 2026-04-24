Перевозить пластиковые отходы в Ростове будут специальные грузовики

Новые контейнеры для раздельного сбора пластика установят в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали устанавливать новые специализированные контейнеры для раздельного сбора пластика. Работу выполняет региональный оператор, сообщили в управлении информационной политики донского правительства.

С начала года в город поставили более 260 специальных мусорных контейнеров, в ближайшее время их количество увеличится до тысячи.

Раньше отмечались случаи незаконного сбора пластика, но подобная нелегальная работа приводила к захламлению площадок и вызывала недовольство людей. Раздельный сбор отходов теперь является обязанностью регионального оператора.

Новую тару, которую будет использовать регоператор, сделали более эффективной и удобной. Также в организации уже составили четкий график по вывозу пластика. Весь такой мусор без смешивания с другими отходами будут собирать специальные грузовики.

Ростовчанам напоминают: выбрасываемый на переработку пластик должен быть чистым и желательно сплющенным. Принимается ПЭТ-упаковка с маркировкой «1». Стекло, бумагу и тетрапак к пластику бросать не следует.

Внедрение раздельного сбора мусора — часть стратегии по улучшению экологической обстановки и развитию экономики замкнутого цикла.

