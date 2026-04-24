В Химках в 2027 году откроют новую ж/д станцию Монумент

«Это первая железнодорожная станция, реализуемая правительством Московской области совместно с РЖД. Она войдет в МЦД-3 и улучшит транспортную связь жителей жилых комплексов “Две столицы” и “Солнечная система” с Москвой, другими микрорайонами Химок и населенными пунктами Подмосковья. Открыть станцию, которая будет полностью соответствовать современным стандартам комфорта и безопасности для пассажиров, планируется в третьем квартале 2027 года», — привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.
В пресс-службе добавили, что станция будет расположена между существующими станциями Химки и Можаниново. В настоящее время на участке проводится обустройство временной дороги и строительного городка, а также вынос кабелей сигнализации, централизации и блокировки.
Отмечается, что в рамках строительства планируется обустроить две «береговые» платформы с навесами во всю длину для защиты пассажиров от осадков. Для безопасного перехода через железную дорогу возведут мост-конкорс общей площадью свыше 2,4 тыс. кв. м, который обеспечит комфортный выход на платформы. Платформы будут оснащены турникетами и кассовыми аппаратами, мультимедийными системами навигации и информирования: навигационными указателями в виде световых лайтбоксов, а также статическими, динамическими и аудиосистемами информации пассажиров, многофункциональными информационными терминалами с оборудованием кнопки SOS. Кроме того, для комфорта пассажиров на платформах оборудуют лавочки и урны.
Подчеркивается, что также будет проведено благоустройство прилегающей территории. В частности, рядом с будущей станцией благоустроят площадки, установят тротуары, освещение, высадят озеленение.