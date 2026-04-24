В Химках в 2027 году откроют новую ж/д станцию Монумент

Отмечается, что в рамках строительства планируется обустроить две «береговые» платформы с навесами во всю длину для защиты пассажиров от осадков. Для безопасного перехода через железную дорогу возведут мост-конкорс общей площадью свыше 2,4 тыс. кв. м, который обеспечит комфортный выход на платформы. Платформы будут оснащены турникетами и кассовыми аппаратами, мультимедийными системами навигации и информирования: навигационными указателями в виде световых лайтбоксов, а также статическими, динамическими и аудиосистемами информации пассажиров, многофункциональными информационными терминалами с оборудованием кнопки SOS. Кроме того, для комфорта пассажиров на платформах оборудуют лавочки и урны.