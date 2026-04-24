В День семьи, любви и верности влюбленные со всей России поженятся на свадебном фестивале

Фестиваль, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности (8 июля), объединит влюбленные пары из всех федеральных округов страны. Они смогут пожениться в торжественной обстановке на церемонии единовременной регистрации браков. III Всероссийский свадебный фестиваль станет еще масштабнее: помимо Национального центра в Москве, праздничные бракосочетания пройдут и в его филиалах — в Приморском и Красноярском краях, Ханты-Мансийском округе — Югре и Рязанской области, — отметила генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. В Год единства народов России фестиваль пройдет под девизом «Едины в любви». Молодоженам предлагают включить в свадебный образ элементы национальных костюмов, чтобы показать культурное многообразие и единство народов России. В День семьи, любви и верности, в рамках фестиваля состоится передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Молодожены получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома. 9 июля запланирована программа с лекциями, мастер-классами, гастрономическими шоу и экскурсиями по выставкам НЦ «Россия». Заявки от желающих участвовать в фестивале принимаются до 22 мая на сайте Национального центра «Россия».