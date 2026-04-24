В Красноярске за махинации с офисной бумагой осудят владельца нескольких ПВЗ

Следователи красноярской полиции завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, мужчину обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Злоумышленник являлся владельцем нескольких пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Октябрьском, Кировском и Ленинском районах краевого центра. По данным правоохранителей, с октября 2024 по март 2025 года фигурант приобретал на маркетплейсе товары с постоплатой на адреса своих ПВЗ. В основном это была офисная бумага в больших объемах и другие ликвидные товары. Когда срок хранения доставленного подходил к концу, мужчина оформлял возврат. Однако заказы оставлял себе и в дальнейшем сбывал. В общей сложности были похищены свыше пяти тысяч коробок офисной бумаги и другие товары на сумму более 10 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.