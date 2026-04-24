Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске за махинации с офисной бумагой осудят владельца нескольких ПВЗ

Следователи красноярской полиции завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, мужчину обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Злоумышленник являлся владельцем нескольких пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Октябрьском, Кировском и Ленинском районах краевого центра. По данным правоохранителей, с октября 2024 по март 2025 года фигурант приобретал на маркетплейсе товары с постоплатой на адреса своих ПВЗ. В основном это была офисная бумага в больших объемах и другие ликвидные товары. Когда срок хранения доставленного подходил к концу, мужчина оформлял возврат. Однако заказы оставлял себе и в дальнейшем сбывал. В общей сложности были похищены свыше пяти тысяч коробок офисной бумаги и другие товары на сумму более 10 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.