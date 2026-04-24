Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Недалеко от Красноярска горели дома в «Сапфире» и «Рябинушке»

За минувшие сутки на территории края было ликвидировано 15 пожаров, 1 человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

За минувшие сутки на территории края было ликвидировано 15 пожаров, 1 человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Так, накануне ночью в СНТ «Сапфир» Емельяновского муниципального округа загорелся садовый дом. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, с огнем боролись 10 человек личного состава и 2 единицы техники. При пожаре, предварительной причиной которого стала неосторожность при курении, погиб человек. В СНТ «Рябинушка» также загорелся садовый дом. В результате пожара строение сгорело, огонь также повредил баню. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Причиной случившегося стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.