Недалеко от Красноярска горели дома в «Сапфире» и «Рябинушке»

За минувшие сутки на территории края было ликвидировано 15 пожаров, 1 человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Так, накануне ночью в СНТ «Сапфир» Емельяновского муниципального округа загорелся садовый дом. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, с огнем боролись 10 человек личного состава и 2 единицы техники. При пожаре, предварительной причиной которого стала неосторожность при курении, погиб человек. В СНТ «Рябинушка» также загорелся садовый дом. В результате пожара строение сгорело, огонь также повредил баню. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Причиной случившегося стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.