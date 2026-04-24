Красноярские спортсмены завоевали 18 медалей на международном турнире по ушу

Спортсмены Красноярского края успешно выступили на международном турнире «Московские звезды ушу — 2026». Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта региона. Турнир включал выступления в дисциплинах таолу (комплексы упражнений), традиционные виды ушу и поединки саньда, а главным судьей соревнований стал мастер боевых искусств У Бинь. Сборную Красноярского края представляли 27 спортсменов. По итогам выступлений команда завоевала 18 медалей — 5 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Среди женщин отличились Мария Медведева (два золота и серебро), Ксения Мусатова (золото и серебро), Диана Окулова (серебро и бронза), Екатерина Беспалова и Полина Боргоякова (по бронзовой медали). Медали в своих возрастных категориях также завоевали Михаил Натуральный (две серебряные награды), Иван Анюшин (серебро), Дарья Крылова (золото и четыре бронзы) и Полина Гостева (золото). Отметим, что всего в соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов из России, а также Китая, Беларуси, Индии, Казахстана и Кыргызстана.