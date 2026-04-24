В Перми летом откроется боулинг-центр на 16 дорожек

Новый боулинг-центр готовится к открытию в Перми, сообщает «Рифей-Пермь».
Площадка разместится в ТРК «СпешиLove» и заработает уже летом. В центре установят 16 современных дорожек с детскими бортиками. Одновременно играть смогут до 112 человек. Общая площадь развлекательного пространства — 1350 квадратных метров.
Также в центре будет полноценный ресторан на 66 мест с открытой кухней и официантским обслуживанием. Гостям предложат блюда европейской кухни и отдельное детское меню. Официанты будут работать и в ресторанной зоне, и за дорожками боулинга.
Напомним, на площадке на четвёртом этаже торгово-развлекательного комплекса «Колизей-Синема» начнёт работать центр ракеточных видов спорта.