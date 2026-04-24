Поддержка. С начала года 59 многодетным семьям вручили земельные сертификаты

В Кагальницком районе десять многодетных семей получили земельные сертификаты. Теперь в ближайшие три месяца дончане смогут купить жильё, где начнётся новая счастливая глава их истории.
По данным правительства Ростовской области, в 2026 году в список получателей земельных сертификатов включены 653 семьи. На эти цели из регионального бюджета направят 624,4 млн рублей. С января уже 59 многодетных «ячеек общества», воспользовавшись мерой поддержки, обрели новое жильё.
«Земельный сертификат — это важный инструмент поддержки многодетных семей, позволяющий не только выбрать наиболее подходящий вариант жилья, но и гибко распорядиться средствами в зависимости от потребностей семьи. За весь период реализации мероприятия сертификаты получили 4278 таких семей», — сообщила директор Агентства жилищных программ Мария Гаврикова.
С 2020 года сертификаты предоставляют как альтернативную меру государственной поддержки. Право на него имеют семьи, состоящие на учёте для бесплатного получения земельных участков в любом районе области, где впоследствии планируется возвести дом.
Меру поддержки можно использовать для приобретения жилья, как на первичном, так и на вторичном рынке. Кроме того, сертификат даёт возможность построить жилой дом, погасить жилищный кредит или внести паевой взнос в жилищный кооператив для покупки или строительства жилья.
На Дону помощи семьям с детьми уделяют немалое внимание, здесь действует множество реальных инструментов поддержки. Так, например, при рождении или усыновлении детей новоиспечённым мамам и папам предоставляют субсидии для погашения основного долга по ипотечному кредиту. Такая инициатива помогает снизить финансовую нагрузку на дончан и улучшить их жилищные условия.