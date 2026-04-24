В Красноярске убрали забор у закрытого на ремонт 10 лет назад Дома просвещения

В Красноярске убрали забор на улице Кирова, который скрывал закрытый 10 лет назад на ремонт Дом просвещения.

Здание по адресу Кирова, 24 построено в 1913—1915 годах по проекту архитектора Сергея Дриженко.

«Общество попечения о начальном образовании было заказчиком и организатором строительства Дома Просвещения для учителей Приенисейского края. Заложен дом 6 августа 1913 года по Театральному переулку и окончен постройкой в 1914 году, открыт торжественно 30 января 1915 года», — говорится на сайте, посвященном архитектуре Красноярского края.

В доме сразу были предусмотрены книжный склад с магазином, педагогический музей, библиотека, помещения для правления Общества, комиссий, кружковой самодеятельности и большой лекционный зал.

Раньше кроме главного входа в здании были еще два, расположенных между крупными окнами первого этажа. Это были двери магазинов. Позднее их превратили в окна.

«Утрачены металлические жалюзи витрин и нарядные полотна входной двери, внутреннее убранство. В 1949 году произведена первая реконструкция. В 1954 году при капитальном ремонте изменен интерьер большого зала, закрыты лепным фризом окна второго света», — говорится в описании здания.

Здание закрыли на ремонт в 2016 году. Но реставрация затянулась. Работы до сих пор не завершены — в здании идет ремонт внутренних помещений.