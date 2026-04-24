Улицы Красноярска начали украшать к 9 Мая

Атмосфера 81-й годовщины Великой Победы постепенно приходит на улицы города.

Источник: Комсомольская правда

24 апреля улицы Красноярска начали украшать к празднованию 81-й годовщины Великой Победы. Фотографиями поделились в администрации города.

Транспаранты появились на мостовых сооружениях: Мичуринском, а также на улице Партизана Железняка. Мост имени П. С. Федирко (Октябрьский) украсили флажками. С каждым днем праздничного оформления будет больше.

Ранее мы писали, что ветераны Красноярского края получат выплаты к 9 Мая. По 50 тысяч рублей перечислят инвалидам и участникам войны, а несовершеннолетние узники фашистских концлагерей получат по десять тысяч.