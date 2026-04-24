Нефтепродукты из реки Туапсе частично попали в Черное море

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. В Туапсе из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

Источник: РИА "Новости"

Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ.

«На территории муниципального округа продолжаются проливные дожди. Из-за этого поднялась вода в реке Туапсе — произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. В русле реки, ниже по течению, организовали сбор нефтепродуктов, которые частично попали в акваторию моря, а также на береговую линию», — говорится в сообщении.

В ликвидации последствий задействованы Роснефтефлот, профессиональное аварийно-спасательное формирование «ЭКОСПАС», силы и средства морского терминала. В помощь направлены спасатели Адлерского, Апшеронского, Краснодарского, Сочинского и Туапсинского отрядов. Всего задействовано 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки.

Работы по ликвидации разлива продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля — после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА киевского режима, напомнили в оперштабе. После атаки произошел разлив нефтепродуктов в море, выставлены боновые заграждения. Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов составляет 10 тысяч квадратных метров.

