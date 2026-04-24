Нефтепродукты из реки Туапсе частично попали в Черное море

Работы по ликвидации разлива продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля — после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА киевского режима, напомнили в оперштабе. После атаки произошел разлив нефтепродуктов в море, выставлены боновые заграждения. Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов составляет 10 тысяч квадратных метров.