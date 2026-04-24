73 нарушения в работе автобусов выявили в Нижнем Новгороде

Более 70 нарушений условий государственных контрактов зафиксировали в Нижнем Новгороде по итогам рейдов на автобусных маршрутах №№ 62, 64, 82, 92 и 104. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС). В ходе проверок специалисты оценивали техническое и санитарное состояние машин, а также наличие обязательного информационного оборудования.
Наибольшее количество замечаний вызвала работа маршрута № 82, где выявлены грязные салоны, отсутствие автоинформаторов и неработающие электронные табло. У перевозчиков АО «НПАТ» и ООО «Столица-Авто» инспекторы обнаружили поврежденную обивку сидений, нехватку молотков для аварийного выхода и ошибки в оформлении информационных стендов. При этом почти во всех проверенных автобусах, кроме одного случая, исправно работали валидаторы.
В настоящее время Центр развития транспортных систем ведет претензионную работу. В отношении компаний-перевозчиков, допустивших нарушения, готовятся документы для предъявления штрафных санкций. Контрольные мероприятия на муниципальных маршрутах будут продолжены.
