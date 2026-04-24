Новолипецкий комбинат (НЛМК) может не выплатить дивиденды по итогам 2025 года

Группа НЛМК — один из крупнейших в России производителей стальной продукции. По данным Rusprofile, ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК») зарегистрировано в Липецке в 1993 году. Основной вид деятельности — производство стали. Уставный капитал — 5,99 млрд руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. Президент (председатель правления) — Сергей Каратаев. Выручка ПАО за 2025 год составила 606,5 млрд руб., чистая прибыль — 86,7 млрд руб.