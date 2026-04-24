Уфимская семья стала многодетной после рождения тройни

В Уфе на одну многодетную семью стало больше. В Год большой и дружной семьи, объявленный Главой Башкирии Радием Хабировым, в семье Айгуль и Даниса Гатиятуллиных случилось чудо — родилась тройня. Двух мальчиков и девочку дома ждали две сестры Дарина и Айлина. Об этом событии, которое произошло в стенах РКПЦ Уфы, рассказал глава Ленинского района столицы республики Олег Котов.
По информации Минздрава республики, малыши появились на свет 16 марта. Их вес при рождении составил 1700 г, 1990 г и 1700 г, а рост — 40 см, 44 см и 42 см соответственно.
«Это редкий случай естественной беременности тройней, вероятность которого составляет всего 1 на 10 тысяч. После рождения малыши находились под внимательным наблюдением врачей, и благодаря новому оборудованию, поступившему в рамках нацпроекта “Семья”, они смогли получить необходимую медицинскую поддержку с первых минут жизни. Это сыграло важную роль в их успешной адаптации и наборе веса», — поделились специалисты перинатального центра.
