Уфимская семья стала многодетной после рождения тройни

В Уфе на одну многодетную семью стало больше. В Год большой и дружной семьи, объявленный Главой Башкирии Радием Хабировым, в семье Айгуль и Даниса Гатиятуллиных случилось чудо — родилась тройня. Двух мальчиков и девочку дома ждали две сестры Дарина и Айлина. Об этом событии, которое произошло в стенах РКПЦ Уфы, рассказал глава Ленинского района столицы республики Олег Котов.