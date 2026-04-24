Маршрут трамвая № 2 сократят в Нижнем Новгороде 25 и 26 апреля

В указанные выходные дни движение трамваев от Черного пруда будет осуществляться по улицам Большая Печерская, Белинского и Маслякова.

С 25 по 26 апреля трамвайные маршруты № 2, курсирующие по нижегородскому городскому кольцу, будут работать по укороченной схеме. Информация об этом поступила от компании «Экологические проекты».

В указанные выходные дни движение трамваев от Черного пруда будет осуществляться по улицам Большая Печерская, Белинского и Маслякова.

Данное временное изменение в расписании и маршрутах обусловлено проведением дорожных работ, а именно асфальтирования участка улицы Ильинской, расположенного между улицами Добролюбова и Маслякова.

Ранее 151 трамвай поставили в Нижний Новгород по концессии.