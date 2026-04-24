В Зеленоградском районе угонщик сдал чужой Volkswagen на металлолом за 20 тысяч рублей

В полицию Зеленоградска обратился 47-летний житель посёлка Кострово, сообщивший о пропаже «Фольксвагена», припаркованного возле многоквартирного дома. Автомобилем он не использовался, так как тот снят с учёта.
Сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего ранее судимого местного жителя. По версии следствия, он заметил машину, которая долго никем не использовалась, погрузил её с помощью грузового манипулятора и сдал на металлолом, выручив 20 тысяч рублей. Деньги потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).