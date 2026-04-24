В Калининграде сотрудник банка извел звонками родственников должника

Мужчина обратился в суд и выиграл дело.

В Калининграде работник банка представлялся приставом, надоедая звонками и требуя вернуть долг у местного жителя. В итоге состоялся суд, банк признали виновным — был взыскан крупный штраф. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Известно, что местный житель взял кредит, но допустил просрочку по оплате. Тогда и начались звонки из банка: звонили сестре и матери должника с требованием вернуть 270 тысяч. Лжепристав запугал женщин выездом к ним домой и якобы описью имущества для ареста.

В итоге сестра должника перевела 70 тысяч рублей, а затем обратилась с заявлением в УФССП. Приставы и помогли добиться справедливости.

В суде банк признали виновным и назначили 300 тысяч рублей штрафа. Отмечается, что банк вину признал, оплатил штраф и вернул деньги, которые уплатила сестра должника.

Больше родственницам мужчины не звонят.

