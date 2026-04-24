Суд заочно арестовал Семена Слепакова

Минюст внес Слепакова в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года. По данным ведомства, основанием послужили получение артистом финансирования из-за рубежа, высказывания против боевых действий на Украине, а также негативные высказывания в адрес российских граждан. В ноябре 2024 года Верховный суд отклонил жалобу Слепакова с требованием исключить его из перечня иноагентов.