СК возбудил уголовное дело после смерти 50-летней женщины во время обследования в Полесской больнице

6 марта в Полесской ЦРБ скончалась 50-летняя пациентка, которую направили на ФГДС. Во время процедуры у женщины, жаловавшейся на боли в животе и рвоту, открылось кишечное кровотечение. Пациентку пытались реанимировать, но безуспешно. О семейной трагедии «Клопс» рассказала дочь умершей.