В Южно-Уральском медуниверситете состоялась «Ярмарка вакансий-2026»

«Ярмарка вакансий-2026» прошла 14 апреля в Южно-Уральском государственном медицинском университете (ЮУГМУ) в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Челябинской области.
В ходе встречи представители медицинских организаций рассказали выпускникам о доступных вакансиях, особенностях профессиональной деятельности. Также они обсудили меры социальной поддержки для молодых специалистов и преимущества трудоустройства в системе здравоохранения.
Более тысячи выпускников смогли в неформальной обстановке пообщаться с профессионалами, задать интересующие вопросы, обменяться контактами с потенциальными работодателями и получить сувенирную продукцию от медицинских организаций. Ярмарка вакансий стала уникальной площадкой, где работодатели смогли выявить будущих успешных врачей, а выпускники — узнать о востребованных профессиях и сделать первый шаг к успешной карьере.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.