В детском саду «Конструктор успеха», находящемся в Дзержинском районе Перми прошел «Форум успеха». Это творческое мероприятие, позволившее юным талантам и их наставникам продемонстрировать свои успехи, объединило детей, родителей и педагогов детского сада.
А затем состоялось награждение детей, в котором принял участие депутат Пермской гордумы Максим Спиридонов. Вместе со своими семьями ребята поднимались на сцену, где им вручали медали за достижения в таких номинациях, как «Спорт», «Хореография», «Инженерное конструирование» и других. Каждый ребенок получил награду.
— Я считаю, что такие мероприятия очень важны. Абсолютно все дети талантливы. И на таких мероприятиях, как «Форум успеха», мы вновь убеждаемся в этом. Сегодня каждый ребенок в зале отмечен наградой. Это здорово, и это заслуга и родителей, и дружного педагогического коллектива «Конструктора успеха». Ведь и в семье, и в детском саду дети развиваются, получают знания и делают первые важные шаги на жизненном пути, — рассказал заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов, ставший гостем праздника.
Не остались без внимания и взрослые. Благодарственные письма вручили каждому педагогу детского сада — в личной номинации, за профессионализм, душевную щедрость и умение находить ключик к сердцу каждого ребенка.
В творческой части форума выступили педагоги детского сада и детский хореографический ансамбль. В завершение «Форума успеха» гости праздника пожелали коллективу детского сада — процветания и новых интересных проектов, педагогам и родителям — сил, уверенности и энергии, а юным талантам — смелости и покорения новых высот.