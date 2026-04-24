На майские праздники БЖД добавит 46 поездов. Больше всего — на 30 апреля и 3 мая

Белорусская железная дорога готовится к повышенному спросу на поездки в период майских праздников. С 29 апреля по 12 мая 2026 года БЖД назначит 46 дополнительных поездов.

Источник: Смартпресс

Решение приняли после анализа перевозок в апрельские праздничные дни. В БЖД отмечают, что меры нужны для обеспечения транспортной мобильности пассажиров в период длинных выходных.

Из 46 дополнительных поездов 20 будут курсировать в международном сообщении. Их назначат во взаимодействии с ОАО «РЖД». Еще 26 дополнительных поездов выйдут на межрегиональные маршруты внутри страны.

Кроме того, БЖД увеличила количество мест в поездах, которые уже есть в графике. Для этого организовано курсирование более 350 дополнительных вагонов.

Наибольшее количество дополнительных поездов предусмотрено на 30 апреля и 3 мая 2026 года.

В БЖД ожидают высокий спрос на билеты в праздничные дни и рекомендуют пассажирам заранее покупать проездные документы.

Уточнить расписание дополнительных поездов, время отправления и стоимость проезда можно на сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» или по телефону 105 Контакт-центра БЖД.