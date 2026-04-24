Школа № 16 в Заветах Ильича открылась после капитального ремонта

Ученики средней школы № 16 имени Героя России В. И. Заволянского в посёлке Заветы Ильича Советско Гаванского района вновь учатся в родных стенах.

Источник: Комсомольская правда

Ученики средней школы № 16 имени Героя России В. И. Заволянского в посёлке Заветы Ильича Советско Гаванского района вновь учатся в родных стенах после завершения капитального ремонта. Образовательное учреждение приняло 750 учащихся, которые продолжат обучение в обновлённых классах, сообщает правительство Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Капремонт начался в 2025 году, однако первоначальный подрядчик не справился с обязательствами в установленные сроки. Контракт с ним был расторгнут, компания попала в реестр недобросовестных поставщиков, а работы продолжила другая организация.

В рамках реконструкции в школе выполнены масштабные работы: отремонтированы полы и потолки, окрашены стены, заменены окна и двери, установлено новое освещение, обновлено электрооборудование. Кроме того, проведена полная модернизация системы отопления и сантехники — заменены радиаторы, стояки и все необходимые элементы.

В дополнение к ремонту школа получила современное оборудование и мебель в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» на сумму 9,9 млн рублей. Кабинеты физики, химии и технологии оснащены всем необходимым для проведения уроков, в столовой обновлена мебель, а также закуплена новая компьютерная техника для образовательного процесса.

Оценку качеству проведённых работ дала заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачёва во время визита в район.

