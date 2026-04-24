Школа № 16 в Заветах Ильича открылась после капитального ремонта

В дополнение к ремонту школа получила современное оборудование и мебель в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» на сумму 9,9 млн рублей. Кабинеты физики, химии и технологии оснащены всем необходимым для проведения уроков, в столовой обновлена мебель, а также закуплена новая компьютерная техника для образовательного процесса.