Разработан подход, позволяющий безопасно очищать тело от престарелых клеток

Последующие изучение взаимодействий этих лекарств и клеток показало, что все эти препараты запускают ферроптоз путем подавления работы фермента GPX4, который защищает клеточные мембраны от воздействия оксидантов. Это указало на то, что престарелые клетки испытывают высокий уровень окислительного стресса, который сам по себе привел бы к их гибели, если бы фермент GPX4 не очищал эти тельца от поврежденных компонентов мембран.