В Беларуси с 23 апреля давать в долг в валюте друзьям запретили законом

В Беларуси с 23 апреля запрещены операции в иностранной валюте между физическими лицами по предоставлению займов. Исключение из этого правила — близкие родственники, а именно супруг или супруга, родители или усыновители, дети, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки и такие же родственники супруга или супруги.
Новшество касается дачи в долг денег. Также нельзя прописывать долг в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. То есть давать в долг можно только в национальной валюте, в рублях (здесь подробнее).
