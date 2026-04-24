В Беларуси с 23 апреля давать в долг в валюте друзьям запретили законом

В Беларуси с 23 апреля запрещены операции в иностранной валюте между физическими лицами по предоставлению займов. Исключение из этого правила — близкие родственники, а именно супруг или супруга, родители или усыновители, дети, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки и такие же родственники супруга или супруги.