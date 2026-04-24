В Беларуси с 23 апреля давать в долг в валюте друзьям запретили законом

В Беларуси займы в валюте с 23 апреля возможны только близким родственникам.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси с 23 апреля запрещены операции в иностранной валюте между физическими лицами по предоставлению займов. Исключение из этого правила — близкие родственники, а именно супруг или супруга, родители или усыновители, дети, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки и такие же родственники супруга или супруги.

Новшество касается дачи в долг денег. Также нельзя прописывать долг в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. То есть давать в долг можно только в национальной валюте, в рублях (здесь подробнее).

Кстати, пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 мая.

Мы писали, что в конце апреля в Беларусь вернется зима: заморозки, снег и сильный ветер ожидаются в выходные 25 и 26 апреля.

А еще Минсельхозпрод установил максимальные отпускные цены на яблоки и овощи в Беларуси (цены здесь).

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше