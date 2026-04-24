Рука помощи. Меры поддержки для семей с детьми будут расширены

В Ростовской области планируют расширить меры поддержки для семей с детьми. Такую возможность обсудили донские парламентарии.
Согласно новым поправкам в соответствующий областной закон, до конца 2028 года продлеваются четыре действующие программы: единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей молодым семьям при появлении третьего ребёнка, пособие в 100 тыс. рублей для беременных студенток, 50-процентная компенсация стоимости обучения в колледжах и вузах для воспитанников из многодетных семей, а также работа пунктов проката товаров первой необходимости для младенцев.
При этом условия одной из льгот станут более доступными: если ранее компенсация половины стоимости образования покрывала обучение только для одного ребёнка, то теперь она будет распространяться на всех детей из многодетной семьи. Льгота сохраняется даже при поступлении ребёнка на платное отделение в учебное заведение среднего или высшего профессионального образования за пределами области.
Также предлагается расширить круг получателей услуг пунктов проката для новорождённых: туда смогут обращаться не только семьи в официальном браке, но и родители, не зарегистрировавшие свои отношения.
Утвердить все изменения планируют на заседании Заксобрания 17 апреля.