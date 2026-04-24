Красноярцам напомнили о правилах приготовления еды на мангале или в жаровне

С приходом тепла традиционно увеличивается количество возгораний сухой растительности. Об этом сообщили в главном управлении ГО, ЧС и ПБ. Жители часто разводят костры на своих загородных участках, чтобы избавиться от мусора и остатков прошлогодней растительности, а также готовят пищу на открытом огне. Такие действия нередко приводят к возникновению неконтролируемых очагов возгорания. Чтобы предотвратить подобные ситуации, необходимо неукоснительно придерживаться правил безопасного обращения с открытым огнем. При приготовлении еды на мангале или в жаровне необходимо: расположить их на расстоянии не менее 5 метров до зданий и построек; зона очистки вокруг емкости от горючих материалов должна составлять до 2 метров; не оставлять место очага без присмотра до полного прекращения горения. Помните, что оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления) запрещается. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления). Нарушение требований пожарной безопасности карается штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Уголовная ответственность наступает в том случае, если причинен крупный ущерб либо вред здоровью людей.