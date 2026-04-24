В школах Нижегородской области прошла весенняя неделя психологии

Весенняя неделя психологии проходила с 13 по 17 апреля в школах Нижегородской области в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Например, в школе в селе Гагино состоялась акция «Письмо самому себе». Для первоклассников Нижегородской средней школы № 10 был проведен мастер-класс «От личности к дружбе», во время которого детям показали, как действовать, чтобы подружиться и чего лучше избегать в начале дружеских отношений.
Учащиеся школы-интерната в городе Чкаловске посмотрели фильм «Чудо», который заставил ребят задуматься о понятиях принятия, доброты и поддержки. В городе Выкса для родителей организовали акцию «“Ласковое слово” — алфавит родительской любви», в ходе которой во многих образовательных организациях им предлагали написать на каждую букву алфавита теплые слова в адрес детей и оставить их в школе для всех учащихся. Для воспитанников детских садов городского округа устроили экскурсии по городу «Эмоций».
«Очень важно, чтобы школа была не просто местом учебы, а пространством для социализации, где детям приятно и комфортно находиться. Наши мероприятия направлены не только на учеников, но и на учителей, а также на выстраивание их эффективного взаимодействия с родителями. Именно слаженная работа триады “Родитель — Ученик — Учитель” создает ту самую комфортную и продуктивную образовательную среду», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.