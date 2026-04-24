WP рассказала о «нелестных фактах», раскрытых судом о Маске и OpenAI

Судебные материалы, обнародованные в рамках рассмотрения иска американского предпринимателя Илона Маска к другим сооснователям OpenAI, раскрывают «нелестные факты» об участниках процесса и некоторых других VIP-персонах Кремниевой долины. Об этом пишет The Washington Post (WP), которая ознакомилась с документами.
Материал был выпущен в преддверии начала разбирательства в федеральном суде Окленда, штат Калифорния. Маск в начале апреля подал иск, в котором потребовал отстранить главу OpenAI Сэма Альтмана от руководства компанией. Это разбирательство связано с другим, инициированным предпринимателем в 2024 году, где он обвиняет руководство OpenAI в том, что компания (Маск помог ее основать), «усердно манипулировала» им и обманом заставила его пожертвовать $38 млн, обещая, что организация останется некоммерческой.
WP обратила внимание на показания Альтмана, а именно — на отрывок их беседы об исполнительном директоре основанной Маском корпорации Neuralink Шивон Зилис. Та состояла с предпринимателем в романтических отношениях и родила ему нескольких детей.
Альтман на допросе заявил, что Зилис выступала в роли «советника Илона» касательно OpenAI. Сама компания утверждает, что Зилис входила в ее совет директоров с 2020 по 2023 год, и тайно информировала Маска. В документах по делу содержатся сообщения, в которых, предположительно, обсуждается, как Зилис может передавать Маску внутреннюю информацию OpenAI, пишет WP.
В части переписки между Маском и Зилис, датированной 2018 годом, незадолго до того времени, как бизнесмен покинул совет директоров OpenAI, женщина спрашивала у него, следует ли ей оставаться «близкой и дружной» с OpenAI, чтобы «поддерживать информационный поток». В части переписки от 2023 года, также представленной в судебных документах, говорится, что контакт Маска был сохранен в телефоне Зилис под кодовым названием «кот Шрёдингера».
В протоколах по делу также есть информация, что создатель Meta (ее деятельность признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг несколько раз обращался к Маску с предложением предоставить информацию или помощь, в том числе когда тот курировал деятельность Департамента по повышению эффективности работы федерального правительства США (DOGE), несмотря на публичную вражду между ними.
Альтман также льстил Маску: в переписке от 2023 года, после того как последний выразил свое разочарование OpenAI, Альтман назвал его «своим героем» и предположил, что не станет «вредить» Tesla, переманивая ее сотрудников. Примерно тогда же Альтман спрашивал у Зилис, стоит ли ему «написать что-нибудь хорошее об Илоне», поскольку, по его собственным словам, Маск чувствовал обиду на то, что его не было на фотографии с церемонии основания OpenAI.
Кроме того, Маск называл миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса «придурком». В переписке по электронной почте в 2016 году он написал Альтману, что предпочел бы полагаться на вычислительные мощности Microsoft для OpenAI, а не на технологии Amazon, поскольку, по его мнению, Безос «немного некомпетентен», в отличие от генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы.
В сентябре, отвечая на вопрос об этих высказываниях в рамках допроса, Маск назвал Безоса «придурком». «Он может быть таким, знаете ли», — сказал он. Безос владеет WP и является основателем Blue Origin — космического стартапа, конкурирующего со SpaceX Маска.