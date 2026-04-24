В Калининграде банк оштрафовали за сотрудника, который представился приставом и угрожал должнику

Житель Калининграда взял кредит, но допустил просрочку по его оплате. Представитель банка неоднократно звонил сестре и матери должника, утверждая, что в их адрес планируется выезд судебных приставов для описи имущества в счёт долга, и требовал вернуть 270 тысяч рублей. Женщины, поддавшись давлению, перевели 70 тысяч рублей, но позже обратились с жалобой.