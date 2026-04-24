Как соло-мамам воспитать ребенка и не обидеть государство

Что тут так возмутило депутатов, решительно непонятно. Может, их показатель роста в 50% напугал? Так это ведь только в процентном выражении выглядит внушительно. А в абсолютном — и говорить не о чем. За год не более десяти тысяч россиянок официально рожают «для себя». При этом всего за 2025 год в России родилось более миллиона детей. Очевидно же, что рожденные от непорочного зачатия — это капля в море, менее 1%. Да их и не может быть много. Дело это непростое, затратное. Мало кто может себе позволить. Да и психологически не каждая решится. Большинство женщин все ж до последнего надеются встретить подходящего мужчину, образовать с ним ячейку общества и вместе произвести на свет новых прекрасных людей.