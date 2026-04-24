Нижегородский ХК «Торпедо» переедет в ледовый дворец на Стрелке летом

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» переедет на новую арену на Стрелке летом 2026 года. Об этом рассказал генеральный директор команды Евгений Забуга.
Руководитель генподрядчика подписал дорожную карту, согласной которой летом арену передают в эксплуатацию клубу. Руководство «Торпедо» рассчитывает, что команда освоится на новой площадке за 1—1,5 месяца.
«Надеемся, что для нас опытный период продлится 1−1,5 месяца, чтобы мы успели провести не только тестовые матчи, но и подготовить всё к старту сезона», — сказал Евгений Забуга.
Ранее сообщалось, что открытие ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде запланировано на май. Готовность объекта оценивают в 99,9%.