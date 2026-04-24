Льготы на проезд в электричках стали доступны Нижегородской области

Льготой в размере 100% от полной стоимости проезда ежедневно смогут воспользоваться члены многодетных семей. Она доступна семьям, имеющим трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет либо в период очного обучения — до 23 лет. Для бесплатного проезда нужно предоставить «Удостоверение многодетной семьи» — на бумажном носителе, в электронном виде или в формате QR-кода.