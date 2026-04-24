Льготы на проезд в электричках стали доступны Нижегородской области

С 24 апреля в Нижегородской области ввели льготы от 50% до 100% на проезд в пригородных поездах. Они будут действовать до 1 октября 2026 года включительно. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ВВППК».
Льготой в размере 50% от полной стоимости проезда в нижегородских электричках смогут воспользоваться несколько категорий граждан. Они будут действовать по пятницам, субботам, воскресеньям, предпраздничным и праздничным дням. В числе льготников:
достигшие возраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины;
досрочные пенсионеры по старости;
получатели пенсии по потере кормильца;
почетные доноры России и СССР.
Для покупки льготного билета пассажирам необходимо будет предъявить документы, подтверждающие их статус: удостоверение личности, справку или документ о нагрудном знаке «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». В том числе пенсионеры могут использовать «Карту жителя Нижегородской области».
Льготой в размере 100% от полной стоимости проезда ежедневно смогут воспользоваться члены многодетных семей. Она доступна семьям, имеющим трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет либо в период очного обучения — до 23 лет. Для бесплатного проезда нужно предоставить «Удостоверение многодетной семьи» — на бумажном носителе, в электронном виде или в формате QR-кода.
