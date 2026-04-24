В Москве оштрафовали мужчину, упавшего на пути в метро

В Москве суд оштрафовал мужчину, случайно упавшего на рельсы в московском метро, на станции «Красносельская» Сокольнической линии. Он смотрел в смартфон, не заметил края платформы и упал на пути перед прибывающим поездом, сообщает пресс-служба УМВД России по Москве. Машинист успел экстренно затормозить, состав остановился в критической близости от упавшего.