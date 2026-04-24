В Москве оштрафовали мужчину, упавшего на пути в метро

В Москве суд оштрафовал мужчину, случайно упавшего на рельсы в московском метро, на станции «Красносельская» Сокольнической линии. Он смотрел в смартфон, не заметил края платформы и упал на пути перед прибывающим поездом, сообщает пресс-служба УМВД России по Москве. Машинист успел экстренно затормозить, состав остановился в критической близости от упавшего.
Юношу подняли на платформу и доставили в отдел для разбирательства.
«В отношении молодого человека составлен административный материал по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований транспортной безопасности). Судом ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. руб.», — сообщили в УМВД.
Сотрудники полиции также провели с нарушителем профилактическую беседу, напомнив, что тормозной путь поезда метро может составлять десятки метров. В УВД на Московском метрополитене призвали пассажиров не отвлекаться на телефоны на платформе и не приближаться к краю.
Ранее на юго-восточном отрезке фиолетовой (Таганско-Краснопресненской) линии Московского метрополитена увеличили интервалы движения из-за человека на путях. Пассажир погиб, его тело подняли на платформу.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».