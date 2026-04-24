Профессор Дахин нашел решение проблемы обезлюживания территорий

«Внутри региона преобладание городского оседлого населения над сельским должно уравновешиваться развитием и подержанием в рабочем состоянии сельской селитебно-социальной инфраструктуры для временного пребывания по работе или для досуга, причем, с запасом. Это необходимая мера обеспечения безопасности жителей городов, позволяющая рассредоточить большие массы населения, выведя их из-под “точечного” удара при угрозе массового поражения», — такое мнение высказал профессор НИУ Президентской академии Андрей Дахин. Его слова приводит пресс-служба вуза.
Недавно председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко назвала обезлюживание стратегической угрозой и отметила, что Россия исторически не является страной агломераций и мегаполисов. По ее словам, нужно добиваться равномерного расселения, чтобы люди строили по всей стране просторные дома, заводили большие семьи.
По мнению Андрея Дахина, расселение населения всегда идет неравномерно — такова природа человеческого социума. Поэтому задача не в том, чтобы «равномерно расселить», а в том, чтобы обеспечить «равномерное присутствие» экономически активного населения на территории России. При этом взаимосвязь «расселения» (постоянного проживания) и «присутствия» (временного пребывания по работе или для досуга) по-разному действует применительно к отдельно взятому региону и к России в целом.
Эксперт считает, что земельные участки внутри региона целесообразно предоставлять физическим лицам, нацеленным на периодическое (сезонное) пребывание, бизнес-институтам, намеренным создавать новые рабочие места и селитебно-социальные комплексы, а также организациям гражданской обороны, создающим резервную селитебно-социальную инфраструктуру вдали от городской агломерации.
В масштабе России неравномерность расселения оседлого населения необходимо соединять с диверсификацией челночных, вахтовых форм присутствия социально и экономически активного населения на слабо заселенных территориях. Это должно сопровождаться строительством полноценных постоянных поселений, удобных для постоянно меняющегося состава вахтовиков. Основной ресурс такого способа освоения — межрегиональное взаимодействие, поддержка правительством России регионов-драйверов, продвигающих на слабо освоенной, новой для себя территории, филиалы своих предприятий, организаций, а также бизнес- и социально-ориентированные проекты.
«Зачатки такого рода межрегиональной экономики уже складываются в форматах шефства центральных регионов Росси над регионами, находящимися в зоне СВО. Пока они носят факультативный характер. Но применительно к межрегиональному формату решения проблемы “обезлюживания” земельные участки целесообразно выделять регионам-драйверам для создания на новой территории инкубаторов для дочерних отделений своих региональных бизнесов. Земельные участки стоит выделять предприятиям и организациям, готовым создавать на новой территории свои филиалы, а с ними и новые рабочие места. В последнюю очередь стоило бы выделять земельные участки физическим лицам, нацеленным на сезонное пребывание на новой территории в интересах огородничества или досуга», — считает Андрей Дахин.