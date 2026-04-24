В России стало доступно заселение в гостиницу через «Макс»

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователям национальной платформы «Макс» стала доступна регистрация в отелях и гостиницах с помощью цифрового ID, им не нужно будет заполнять анкету на стойке регистрации и предоставлять бумажный паспорт, рассказало Минцифры в своем канале в «Максе».
«Заселиться в гостиницу теперь можно по Цифровому ID в Мах. Пользователям Mах больше не нужно заполнять бумажную анкету при заселении в отель и показывать бумажный паспорт. Вместо этого гость может предъявить Цифровой ID. Сотрудник считает QR-код, подтвердит личность и поля в заявлении на регистрацию заполнятся автоматически», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что сервис работает в пилотном режиме в двух десятках отелей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Татарстана и доступен совершеннолетним гражданам России, в том числе которые заселяются с детьми. Планируется, что в течение года зарегистрироваться в помощью цифрового ID можно будет уже в нескольких тысячах российских гостиниц.
Сервис уже действует в шести отелях: в Four Seasons Hotel Moscow, «Сочи Парк Отель», «Сити Отель 1905», Mantera Supreme Seaside, в «Космос Шереметьево» и «Космос Прибалтийская».
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в профиль в «Максе» и открыть раздел «Цифровой ID». После чего открыть вкладку «Паспорт» и показать сотруднику гостиницы штрихкод для сканирования.
«Макс» — национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение «Макс» включено в реестр российского программного обеспечения. На начало апреля в «Максе» зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей.