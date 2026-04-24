В России стало доступно заселение в гостиницу через «Макс»

Отмечается, что сервис работает в пилотном режиме в двух десятках отелей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Татарстана и доступен совершеннолетним гражданам России, в том числе которые заселяются с детьми. Планируется, что в течение года зарегистрироваться в помощью цифрового ID можно будет уже в нескольких тысячах российских гостиниц.