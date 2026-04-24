В Бавлинском районе Татарстана капитально отремонтируют Дом культуры

Масштабное обновление Дома культуры продолжается в поселке Новозареченск Бавлинского района Татарстана, сообщили в минстрое республики. Ремонт культурных учреждение входит в число задач нацпроекта «Семья».
Площадь здания составляет 740 кв. м. Специалисты приведут в порядок инженерные сети: канализацию, электроснабжение, отопление, водоснабжение и слаботочные системы. Также в планах — обновление фасада, отделочные работы, монтаж оборудования и мебели. На данном этапе строители модернизируют коммуникации, демонтажные работы на объекте находятся на стадии завершения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.