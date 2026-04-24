Порядок освидетельствования на ВИЧ обновили в Нижегородской области

Порядок медицинского освидетельствования на ВИЧ обновили в Нижегородской области. Изменения коснулись сроков выдачи результатов, перечня клиник и требований к специалистам, сообщает MAX-канал «Бокал Прессека».
Теперь пациентам обязаны выдавать документ о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции не позднее чем через 10 дней после прохождения обследования. Это правило закрепляет конкретные сроки и делает процесс более понятным для людей.
Кроме того, расширен список организаций, где можно пройти тест. Если раньше такие обследования проводили только государственные и муниципальные учреждения, то теперь к ним добавились и частные клиники — при условии наличия лицензии на соответствующий вид медосвидетельствования.
Отдельное внимание уделили качеству консультаций. Медработники, которые сопровождают пациентов до и после тестирования, должны пройти дополнительное обучение продолжительностью не менее 72 часов. Это требование направлено на повышение уровня информирования и поддержки пациентов.