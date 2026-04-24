Минусинка избила продавца в магазине из-за кофты за 1800 рублей и села на два года

Суд вынес приговор жительнице Минусинска, которая попыталась украсть кофту из «Дисконта одежды и обуви», а когда ее поймали — избила продавца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Все произошло 1 ноября 2025 года. Женщина пришла в магазин, взяла с вешалки кофту стоимостью 1800 рублей, надела ее на себя, а сверху накинула свою куртку. Она думала, что никто не видит, но продавец заметила пропажу и потребовала вернуть вещь.

В ответ женщина ударила продавца рукой по уху, затем, когда та попыталась закрыть дверь и не выпустить воровку, с силой дернула дверь и нанесла продавцу не менее трех ударов по голове. Потом схватила ее за волосы, повалила на землю и ударила ногой в грудь. Женщину задержали сотрудники магазина и приехавшие полицейские.

В суде она полностью признала вину. Ей назначили полтора года лишения свободы, но срок увеличился из-за предыдущего приговора — в сентябре 2025 года ее уже осудили условно за кражу на год.

Окончательное наказание — два года колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

