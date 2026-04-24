Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток

In Pervomaysky District Court of Rostov-on-Don началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея.

В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.

Сергею Шпаку вменяют три статьи УК РФ: получение взятки в особо крупном размере, неправомерный оборот средств платежей и мошенничество. Вместе с ним в уголовном деле фигурирует его бывший подчиненный — оперуполномоченный одного из районных отделов полиции. Его обвиняют в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, экс-начальник ростовского МВД получил от представителя концерна «Покровский» взятки за общее покровительство в виде туристических путевок и автомобиля марки BMW X7. Также в период с 2019 по 2023 годы Шпак совместно с оперативником похитил почти 300 тысяч рублей. Указанные деньги начислялись второму фигуранту в качестве заработной платы за дни его фактического отсутствия на работе.

Кроме того, в 2020 году бывший оперуполномоченный, действуя совместно с неустановленными лицами, незаконно провел операцию по банковскому счету с использованием подложных документов.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше