На «Красном Сормове» запустили производство винторулевых колонок

Производство винторулевых колонок (ВРК) мощностью 1200 кВт под маркой «ОСК. Винтех» запустили в новом цехе на заводе «Красное Сормово» (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Первую ВРК торжественно привели в действие на испытательном стенде, сообщили в пресс-службе предприятия.
Новая площадка рассчитана на выпуск до 50 ВРК в год для судов проекта RSD59 и судов на базе Платформы № 1 (разработанная ОСК унифицированная платформа для судов типа «река-море»).
Этот проект закрывает потребность корпорации в сегменте ВРК мощностью до 1200 кВт, рассказал заместитель генерального директора ОСК по развитию и операционной эффективности Сергей Бондаренко. «Запуск производственной площадки с испытательным стендом позволяет ОСК перейти от использования импортных решений к поэтапному формированию собственной линейки продукции с последующей сертификацией и расширением доли российских компонентов», — добавил он.
Ранее на предприятии сообщали, что производство будут создавать совместно с китайским партнером. «На первом этапе ведутся сборка ВРК из крупных компонентов, испытания и сертификация. На втором этапе предусмотрена последовательная замена иностранных компонентов на отечественные», — пояснил заместитель гендиректора ОСК по машиностроению Алексей Шубин. Он добавил, что корпорация получила рабочую конструкторскую документацию, организовала обучение специалистов, ведет перевод документации в национальные стандарты и формирует кооперацию, прежде всего в контуре предприятий ОСК. Одной из важнейших задач, которую ставит перед собой ОСК, — не допустить увеличения себестоимости в результате локализации.
Как писал «Ъ-Приволжье», «Красное Сормово» продолжает судебное разбирательство с германской Schottel Gesellschaft mit beschrnkter Haftung (Schottel) по взысканию €2 млн неустойки за отсутствие винторулевых колонок, заказанных в 2022—2024 годах.