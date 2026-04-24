В Чайковском закрыли две точки общепита из-за антисанитарии

Чайковский суд приостановил работу двух точек общественного питания сети «Шаурма из шашлыка». Ранее в заведениях были выявлены многочисленные нарушения санитарных требований. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

По результатам выездных внеплановых проверок специалисты Роспотребнадзора установили, что в точках общепита отсутствуют централизованное водоснабжение и канализация, оборудование для реализации технологических процессов, маркировка на оборудовании и инвентаре и прочее.

Решением Чайковского городского суда деятельность ИП Ившина И. А. в точках быстрого питания «Шаурма из шашлыка», расположенных на ул. Промышленной, 13, приостановлена на 40 суток, на ул. Ленина, 36/2, стр. 2 — на 30 суток.