Пермские ученые с помощью программы прогнозируют пробки на дорогах

Прогнозировать загруженность улично-дорожной сети в крупных городах, а также эффективнее управлять работой светофоров станет проще благодаря новой разработке ученых пермского политехнического университета. Она собирает информацию с уличных комплексов фото- и видеофиксации, обрабатывает ее и предсказывает появление заторов.
Результат работы программы — график, который показывает, как меняется среднее время проезда за различные интервалы времени (от пяти до 30 минут). Данные с городских улиц анализируют и определяют состояние потока автомобилей. Выделены четыре типа: движение свободно, начало образования затора, его развитие или сформировавшаяся пробка. Для каждого типа есть свои критические значения, и по графику можно определить, что происходит на дороге в конкретный момент.
Кроме того, программа оценивает, насколько поток склонен к заторам, то есть вероятность образования пробки в среднем за 20−40 минут до того, как она успеет сформироваться. По словам разработчиков, эта возможность делает их разработку уникальной.
— Предложенная нами методика предназначена в первую очередь для городских служб, транспортных инженеров и проектировщиков, отвечающих за организацию дорожного движения, — рассказал доктор технических наук Михаил Бояршинов. — Результаты расчетов можно использовать для оптимизации работы светофоров — например, если программа покажет, что на перекрестке через 10−15 минут начнет формироваться затор, городские службы могут в реальном времени увеличить время разрешающего сигнала для проблемного направления и не допустить возникновения пробки.
Новая программа будет полезна и для дорожного ремонта или строительства: она позволит оценить, где необходимы дополнительные полосы или развязки и нужно ли иначе настроить светофор, чтобы минимизировать риск аварий и избежать перегрузки дорог.