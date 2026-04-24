Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше 100 сирийцев получили убежище в Нижегородской области в 2025 году

Более 100 граждан Сирии получили временное убежище в Нижегородской области за прошлый год.

Источник: Живем в Нижнем

Более 100 граждан Сирии получили временное убежище в Нижегородской области за прошлый год. Об этом пишет «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на отчет нижегородского омбудсмена Оксаны Кислицыной.

Иностранцы, которые получают временное убежище, могут работать в найме, получать среднее образование и медицинскую помощью в рамках программы ОМС. В 2025 году именно граждане Сирии чаще других приезжали в регионы России. Несколько сотен семей попали в центры временного размещения в различных субъектах РФ.

В отчете омбудсмена отмечается, что получить долговременный статус — разрешение на временное проживание — иностранцы могут, выучив русский язык. Для помощи в этом вопросе гражданам Сирии омбудсмен проводила работу с руководством вузов.

Напомним, около 100 граждан стран Запада переехали в Нижегородскую область с 2024 года.

Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
