Больше 100 сирийцев получили убежище в Нижегородской области в 2025 году

Более 100 граждан Сирии получили временное убежище в Нижегородской области за прошлый год. Об этом пишет «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на отчет нижегородского омбудсмена Оксаны Кислицыной.
Иностранцы, которые получают временное убежище, могут работать в найме, получать среднее образование и медицинскую помощью в рамках программы ОМС. В 2025 году именно граждане Сирии чаще других приезжали в регионы России. Несколько сотен семей попали в центры временного размещения в различных субъектах РФ.
В отчете омбудсмена отмечается, что получить долговременный статус — разрешение на временное проживание — иностранцы могут, выучив русский язык. Для помощи в этом вопросе гражданам Сирии омбудсмен проводила работу с руководством вузов.
Напомним, около 100 граждан стран Запада переехали в Нижегородскую область с 2024 года.