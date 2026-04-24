В Ростове утвердили новый список тарифов на ритуальные услуги. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города 23 апреля.
Изменения коснулись суммы возмещения расходов на погребение, выплачиваемой государством родственникам умершего. По сравнению с январскими показателями тарифы были скорректированы в сторону увеличения.
Актуальные тарифы на апрель 2026 года:
Стоимость услуг по погребению (включая гроб, именную табличку и др.):
для стандартной могилы (2,0×1,0×1,5 м) — 4 052,31 рубля (ранее — 3 837,41 рубля);
для кремации — 3 913,79 рубля (ранее — 3 706,24 рубля);
для могилы меньшего размера (1,0×0,6×1,5 м) — 2 562,19 рубля;
для кремации при захоронении меньшего размера — 2 423,67 рубля.
Тарифы на перевозку тела на кладбища города: Северное кладбище — 1 670,16 рубля; Пролетарское кладбище — 1 374,95 рубля; Еврейско‑Татарское кладбище — 1 204,97 рубля; Верхне‑Гниловское кладбище — 1 646,94 рубля; Братское кладбище — 1 102,99 рубля; Александровское кладбище — 1 714,93 рубля.
Перевозка на отдельные кладбища для могил размером 2,0×1,0×1,5 м: Ростовское кладбище (Мясниковский район) — 3 661,30 рубля (ранее — 2 611,24 рубля); Северное кладбище — 2 425,84 рубля.